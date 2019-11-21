В Туреччині затримали співробітника посольства Німеччини, закидають шпигунство - ЗМІ

Турецька поліція затримала співробітника німецького посольства, якого, за даними ЗМІ, звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Співробітника посольства, який був адвокатом, затримали ще у вересні, але відомо про це стало тільки у середу, 20 листопада.

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У німецькому МЗС наголосили, що наполегливо працюють, аби дізнатися більше про звинувачення на адресу цього правника, а також намагаються домогтися його звільнення.

Водночас за даними німецьких ЗМІ, таких як Spiegel та Süddeutsche Zeitung, а також телерадіокомпанії NDR і WDR, турецька влада звинувачує затриманого працівника німецького посольства в шпигунській діяльності.

Цей турецький юрист нібито мав завдання збирати інформацію, потрібну для надання політичного притулку деяким громадянам Туреччини, заяви яких зараз розглядаються в Німеччині.

До кола його завдань нібито входило з'ясувати, чи ведуться проти цих осіб розслідування на батьківщині, та чи загрожує їм арешт у разі повернення до Туреччини.

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За даними видання Spiegel, в Берліні побоюються, що турецькі правоохоронці могли конфіскувати у адвоката дані та документи стосовно 50 турецьких громадян, які подали заявки на отримання політичного притулку в Німеччині.

На момент затримання адвокат нібито мав при собі десятки справ щодо надання політичного притулку для турецьких громадян, переважно курдських активістів або прибічників руху проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, яких переслідують у Туреччині.