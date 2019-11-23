Берлин выразил протест Анкаре из-за задержания адвоката немецкого посольства

Глава МИД Германии Гайко Маас выразил турецкому коллеге Мевлюту Чавшоглу протест из-за ареста адвоката, который работал на посольство Германии в Анкаре и был арестован турецкой полицией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я еще раз сказал ему, что в этом деле мы не имеем взаимопонимания", - заявил Маас на саммите Большой двадцатки (G20) в Японии.

По его словам, этот случай, как и многие другие случаи задержаний, был "непонятным".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что дело будет рассматривать суд.

Напомним, в сентябре турецкая полиция арестовала адвоката Йылмаза Сунара, который работал в посольстве Германии в Анкаре. Об этом стало известно в ноябре.

Сообщалось, что адвокат мог передавать конфиденциальные данные граждан Турции, которые подали заявку о просьбе предоставления убежища в Германии. Теперь эта информация может попасть в руки турецких властей.