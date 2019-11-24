Конгрес США хоче включити санкції за "Північний потік-2" в оборонний бюджет

Когрес США планує включити санкції проти компаній, які беруть участь у побудові "Північного потоку-2" в оборонний бюджет на наступний рік.

Про це заявив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Джеймс Ріш виданню Defence News, повідомляє "Європейська правда".

Включення санкцій до законопроєкту про оборонний бюджет, як зазначає видання, є сильним знаком, але законодавці Палати Представників і Сенату ще не досягли остаточної домовленості щодо цього документа.

"Причина таких кроків в тому, що це вікно закривається. Велика частина Nord Stream вже зроблена", - сказав Ріш, додавши, що він вважає, що санкції переконають будівельні фірми припинити роботу над проктом.

"Це дорого їм обійдеться. Я думаю, що якщо ці санкції пройдуть, [компанії] відмовляться, і я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб втілити проєкт, якщо вони взагалі зможуть це зробити", - зазначив сенатор.

Ріш сказав, що додавання санкцій у законопроєкт щодо оборонного бюджету відображає угоду між адміністрацією, Палатою представників і Сенатом і банківськими комітетами.

Текст положення про санкції не був оприлюднений, але Ріш сказав, що він близький до "закону про захист енергетичної безпеки Європи", схваленого комітетом з міжнародних відносин в липні. Цей законопроєкт передбачає санкції для компаній, що експлуатують судна, які прокладають труби для трубопроводів Nord Stream 2 і TurkStream.