Конгресс США хочет включить санкции за "Северный поток-2" в оборонный бюджет

Когресс США планирует включить санкции против компаний, которые участвуют в построении "Северного потока-2" в оборонный бюджет на следующий год.

Об этом заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш изданию Defence News, сообщает "Европейская правда".

Включение санкций в законопроект об оборонном бюджете, как отмечает издание, является сильным знаком, но законодатели Палаты представителей и Сената еще не достигли окончательной договоренности по этому документу.

"Причина таких шагов в том, что это окно закрывается. Большая часть Nord Stream уже сделана", - сказал Риш, добавив, что он считает, что санкции убедят строительные фирмы прекратить работу над проктом.

"Это дорого им обойдется. Я думаю, что если эти санкции пройдут, [компании] откажутся, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ воплотить проект, если они вообще смогут это сделать", - отметил сенатор.

Риш сказал, что добавление санкций в законопроект по оборонному бюджету отражает соглашение между администрацией, Палатой представителей и Сенатом и банковскими комитетами.

Текст положения о санкциях не был обнародован, но Риш сказал, что он близок к "закону о защите энергетической безопасности Европы", одобренного комитетом по международным отношениям в июле. Этот законопроект предусматривает санкции для компаний, эксплуатирующих суда, которые прокладывают трубы для трубопроводов Nord Stream 2 и TurkStream.