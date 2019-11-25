Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи

На заході Греції в результаті проливних дощів і гроз загинули дві людини, в декількох регіонах країни порушено транспортне сполучення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Шторми обрушилися на західну Грецію у вихідні, спричинивши повені і перебої з транспортом.

Рятувальники виявили тіла двох осіб у морі в муніципалітеті Антіріо. Обидва загиблих були на маленькому вітрильному човні, який перекинувся недалеко від берега.

Представники поліції заявили, що кілька ділянок національної дорожньої мережі на півострові Пелопоннес були перекриті для руху через сильні повені.

Шосе Афіни-Коринф закрите до сих пір, влада обіцяє відкрити рух в понеділок вдень. В регіоні Аттика, куди входять Афіни, закрита всі школи, така ж ситуація в Салоніках.

Нагадаємо, у Франції в результаті повені на південному сході країни протягом вихідних загинули чотири людини.

В Італії через негоду обвалилась 30-метрова ділянка естакади.