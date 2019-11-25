Грозы и наводнения в Греции: двое погибших, перекрыты шоссе и закрыты школы

На западе Греции в результате проливных дождей и гроз погибли два человека, в нескольких регионах страны нарушено транспортное сообщение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Штормы обрушились на западную Грецию в выходные, вызвав наводнения и перебои с транспортом.

Спасатели обнаружили тела двух человек в море в муниципалитете Антирио. Оба погибших были на маленькой парусной лодке, которая перевернулась недалеко от берега.

Представители полиции заявили, что несколько участков национальной дорожной сети на полуострове Пелопоннес были перекрыты для движения из-за сильных наводнений.

Шоссе Афины-Коринф закрыто до сих пор, власти обещают открыть движение в понедельник днем. В регионе Аттика, куда входят Афины, закрыта все школы, такая же ситуация в Салониках.

Напомним, во Франции в результате наводнения на юго-востоке страны за выходные погибли четыре человека.

В Италии из-за непогоды обрушился 30-метровый виадук.