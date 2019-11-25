В Естонії третя за пів року відставку ультраправого міністра

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас оголосив про звільнення міністра сільського господарства Марта Ярвіка, який є членом крайньо правої партії EKRE, що входить до владної коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Тепер EKRE повинна запропонувати нового і гідного кандидата. Март Ярвік своїми словами, вчинками і в деяких випадках також бездіяльністю створив проблеми. У Ярвіка немає можливості виконувати обов'язки ефективним чином", - сказав Ратас.

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Ярвік ще сьогодні вранці відмовився добровільно піти з посади. Разом з ним звільнений і канцлер міністерства Іллар Леметті, який зіграв ключову роль в публікації відомостей про сумнівні дії Ярвіка на посаді міністра.

Створена за дорученням Ратаса 13 листопада спеціальна комісія виявила в роботі Ярвіка кілька порушень і перевищення повноважень, зокрема спроби дати вказівки Управлінню ветеринарії та продовольства.

Раніше EKRE погрожувала вийти з коаліції, якщо Ярвік буде звільнений, але Ратас заявив, що всі три коаліційні партії погодилися продовжувати свою діяльність в уряді. "Усі партнери по коаліції хочуть продовжувати у цій складній ситуації", - сказав Ратас.

За даними естонських ЗМІ, уряд відправить у відставку Ярвіка, але цьому передуватиме звільнення Леметті. Така схема дозволить EKRE погодилася зі зміною свого вже третього за рахунком міністра в обмін на звільнення Леметті разом з Ярвіком. Партія також погодилася не виходити з коаліції.

EKRE - другий за величиною партнер в уряді Естонії, має програму, яка включає сувору імміграційну політику та обіцянку, що Естонія не прийматиме біженців в рамках квот ЄС.