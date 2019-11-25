В Эстонии третья за полгода отставка ультраправого министра

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил об увольнении министра сельского хозяйства Марта Ярвика, который является членом крайне правой партии EKRE, входящей в правящую коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Теперь EKRE должна предложить нового и достойного кандидата. Март Ярвик своими словами, поступками и в некоторых случаях также бездействием создал проблемы. Ярвик не может выполнять обязанности эффективным образом", - сказал Ратас.

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Ярвик еще сегодня утром отказался добровольно уйти с должности. Вместе с ним уволен и канцлер министерства Иллар Леметти, сыгравший ключевую роль в публикации сведений о сомнительных действиях Ярвика в должности министра.

Созданная по поручению Ратаса 13 ноября специальная комиссия обнаружила в работе Ярвика несколько нарушений и превышения полномочий, в частности, попытки дать указания Управлению ветеринарии и продовольствия.

Ранее EKRE угрожала выйти из коалиции, если Ярвик будет уволен, но Ратас заявил, что все три коалиционные партии согласились продолжать свою деятельность в правительстве. "Все партнеры по коалиции хотят продолжать работать в этой сложной ситуации", - сказал Ратас.

По данным эстонских СМИ, правительство отправит в отставку Ярвика, но этому будет предшествовать увольнение Леметти. Такая схема позволит EKRE согласилась с отставкой своего уже третьего по счету министра в обмен на уход Леметти вместе с Ярвик. Партия также согласилась не выходить из коалиции.

EKRE - второй по величине партнер в правительственной коалиции Эстонии, программ партии включает строгую иммиграционную политику и обещание, что Эстония не будет принимать беженцев в рамках квот ЕС.