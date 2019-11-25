Росія завдала авіаударів по містах Сирії: знищено важливу лікарню

Армія президента Сирії Башара Асада за підтримки російських військових за останню добу захопила стратегічно важливе селище Розум Халахіль і висоту Мушейріф на південному сході Ідлібської зони деескалації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Селище Розум Халахіль вважалося першою лінією оборони на шляху до міста Маарет-ен-Нуман.

Авіація армії Асада завдала ударів по місту Кафранбіль, селищу Кеферумма, а також низці сіл.

Водночас авіація Росії завдала повітряних ударів по містам Маарет-ен-Нуман і Кенсафра, селищам Кафр Ваді, Мааретхирми, Ум Мушейріф, Брейс, Тавіль Халіб і Мааретеннісан.

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У селищі Мааретеннісан загинули троє мирних мешканців, а в Брейіс поранені п'ятеро сирійців.

Російська армія, зокрема, розбомбила єдину на півдні Ідліба лікарню "Ківан" в місті Кенсафра. Крім того, зруйнована одна з міських мечетей.

After destroying a #hospital in Idlib last night, 🇷🇺 continues its campaign with a targeted air strike on a #bakery this morning.

A scorched earth strategy, solely aimed at civilian infrastructure.

➡️"When no one can live here anymore, also rebels can't."https://t.co/YP7NrmVWEM — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 25, 2019

Населення в страху перед російськими бомбардуваннями здебільшого покинуло міські квартали, що дозволило зменшити число жертв.

Головний лікар лікарні Алі Хушшум повідомив, що повітряний удар по медустанові завдали в ніч на 25 листопада. "Будівля лікарні, де на безкоштовній основі діяли відділення педіатрії, урології, хірургії, пологове відділення повністю зруйновано. Щомісяця тут надавали допомогу 6500 хворим", - сказав він.

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Хушшум зазначив, що за сім хвилин до авіаудару надійшло повідомленні про повітряні удари по довколишньому селищу Кафр Ваді, що стало приводом для ухвалення рішення про евакуацію персоналу і хворих.

"Десятки тисяч мешканців 35 населених пунктів району Джабель аль Завіе позбулися медичних послуг", - сказав Хушшум.