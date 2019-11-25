Россия нанесла авиаудары по городам Сирии: уничтожена важная больница
Армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных за последние сутки захватила стратегически важный поселок Розум Халахиль и высоту Мушейриф на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Поселок Разум Халахиль считался первой линией обороны на пути в город Маарет-эн-Нуман.
Авиация армии Асада нанесла удары по городу Кафранбиль, поселку Кеферумма, а также ряду сел.
В то же время авиация России нанесла воздушные удары по городам Маарет-эн-Нуман и Кенсафра, поселкам Кафр Вади, Мааретхирми, Ум Мушейриф, Брейис, Тавиль Халиб и Мааретеннисан.
В поселке Мааретеннисан погибли трое мирных жителей, а в Брейисе ранены пятеро сирийцев.
Российская армия, в частности, разбомбила единственную на юге Идлиба больницу "Киван" в городе Кенсафра. Кроме того, разрушена одна из городских мечетей.
After destroying a #hospital in Idlib last night, 🇷🇺 continues its campaign with a targeted air strike on a #bakery this morning.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 25, 2019
A scorched earth strategy, solely aimed at civilian infrastructure.
➡️"When no one can live here anymore, also rebels can't."https://t.co/YP7NrmVWEM
Население в страхе перед российскими бомбардировками в основном покинуло городские кварталы, что позволило уменьшить число жертв.
Главный врач больницы Али Хушшум сообщил, что воздушный удар по медучреждению нанесли в ночь на 25 ноября. "Здание больницы, где на бесплатной основе действовали отделения педиатрии, урологии, хирургии, родильное отделение, полностью разрушено. Ежемесячно здесь оказывали помощь 6500 больным", - сказал он.
Хушшум отметил, что за семь минут до авиаудара поступило сообщение о воздушных ударах по близлежащему поселку Кафр Вади, что стало поводом для принятия решения об эвакуации персонала и больных.
"Десятки тысяч жителей 35 населенных пунктов района Джабель аль Завие лишились медицинских услуг", - сказал Хушшум.