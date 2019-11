Россия нанесла авиаудары по городам Сирии: уничтожена важная больница

Армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных за последние сутки захватила стратегически важный поселок Розум Халахиль и высоту Мушейриф на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Поселок Разум Халахиль считался первой линией обороны на пути в город Маарет-эн-Нуман.

Авиация армии Асада нанесла удары по городу Кафранбиль, поселку Кеферумма, а также ряду сел.

В то же время авиация России нанесла воздушные удары по городам Маарет-эн-Нуман и Кенсафра, поселкам Кафр Вади, Мааретхирми, Ум Мушейриф, Брейис, Тавиль Халиб и Мааретеннисан.

В поселке Мааретеннисан погибли трое мирных жителей, а в Брейисе ранены пятеро сирийцев.

Российская армия, в частности, разбомбила единственную на юге Идлиба больницу "Киван" в городе Кенсафра. Кроме того, разрушена одна из городских мечетей.

After destroying a #hospital in Idlib last night, 🇷🇺 continues its campaign with a targeted air strike on a #bakery this morning.

A scorched earth strategy, solely aimed at civilian infrastructure.

➡️"When no one can live here anymore, also rebels can't."https://t.co/YP7NrmVWEM