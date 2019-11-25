Без негайного лікування Ассанж може померти - лікарі

Понад 60 лікарів з різних країн світу оприлюднили лист, у якому заявили про вкрай тривожний стан здоров’я засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа – за їх словами, без негайного лікування він може померти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У листі, направленому міністру внутрішніх справ Великої Британії Приті Патель, вони стверджують про "серйозну стурбованість щодо того, чи зможе пан Ассанж постати перед судом в лютому 2020 року".

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За їх словами, Ассанж може до суду померти без термінової медичної допомоги, оскільки має важкі фізіологічні і психологічні проблеми. "Якщо екстрене лікування не буде реалізовано, пан Ассанж може померти у в'язниці", - заявили лікарі.

Лікарі походять зі США, Австралії, Великої Британії, Швеції, Італії, Німеччини, Шрі-Ланки та Польщі. Вони просять перевести Ассанжа з в'язниці Белмарш в університетську клініку, щоб забезпечити йому належне лікування.

Британський суд призначив на 25 лютого 2020 року повне слухання у справі екстрадиції засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США.

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Ассанж отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.

Він надіслав ЗМІ близько 100 тисяч секретних документів про хід війни в Афганістані. Частина документів стосувалась розстрілу мирних мешканців.