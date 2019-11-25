Без немедленного лечения Ассанж может умереть – врачи

Более 60 врачей из разных стран мира обнародовали письмо, в котором заявили о крайне тревожном состоянии здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - по их словам, без немедленного лечения он может умереть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В письме, направленном министру внутренних дел Великобритании Прити Патель, они утверждают о "серьезной обеспокоенности по поводу того, сможет ли господин Ассанж предстать перед судом в феврале 2020 года".

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По их словам, Ассанж может до суда умереть без срочной медицинской помощи, поскольку имеет тяжелые физиологические и психологические проблемы. "Если экстренного лечения не будет, господин Ассанж может умереть в тюрьме", - заявили врачи.

Врачи из США, Австралии, Великобритании, Швеции, Италии, Германии, Шри-Ланки и Польши просят перевести Ассанжа из тюрьмы Белмарш в университетскую клинику, чтобы обеспечить ему необходимое лечение.

Британский суд назначил на 25 февраля 2020 года полные слушания по делу экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

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Ассанж получил широкую известность за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.

Он отправил СМИ около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касалась расстрела мирных жителей.