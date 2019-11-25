Ограбление дрезденской сокровищницы: похищено три набора с драгоценными камнями

Преступники, проникшие в ночь на понедельник в дрезденскую сокровищницу "Зелёный свод", похитили три набора драгоценностей с бриллиантами и алмазами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild, об этом на пресс-конференции в понедельник рассказала Марион Акерман, генеральная директор государственной галереи искусств в Дрездене.

Как следует из слов Акерман, злоумышленники четко знали, за чем пришли. Они пробрались в исторический зал музея и разбили витрину, из которой похитили два набора, инкрустированные бриллиантами, и один - алмазами.

По ее словам, стоимость похищенных драгоценностей сложно оценить, ведь они имеют неоценимое историческое значение. Bild ранее сообщал, что стоимость может достигать 1 млрд евро.

Также стало известно, что во время кражи служба безопасности музея находилась внутри, однако не стала вмешиваться, а действовала по инструкции, сообщив полиции в 4.59 о краже. "Жизнь людей прежде всего", - пояснила Акерман действия сотрудников.

В 5.14 полиции стало известно о поджоге Audi на подземной парковке в нескольких километрах от Дрезденской галереи. Правоохранители не исключают, что на этом авто злоумышленники скрылись, а потом сменили машину.

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Полиция также подтвердила информацию СМИ, что двое преступников попали на запись камеры видеонаблюдения.

Напомним, преступники проникли в музей с драгоценностями около 5 утра в понедельник. Они отключили здание от электроснабжения и попали внутрь через окно.

"Зелёный свод", как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская сокровищница Веттинов хранит ценности периодов от Ренессанса до классицизма.

Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.