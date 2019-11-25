Угорські вчителі протестуватимуть для підвищення зарплат

Профспілки угорських вчителів на 30 листопада скликають демонстрацію за підвищення заробітної плати.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Nepszava.

Голова профспілки PSZ Зюзанна Сабо зазначила, що переговори з урядом, спрямовані на підвищення виплат і зменшення навантаження на викладачів, виявилися марними.

"Вчителі змушені вирішувати соціальні проблеми попри те, що їм відмовлять у належній заробітній платі", - сказала вона.

Міністерства з питань людських ресурсів та інновацій заявили у спільній заяві, що демонстрація "служить політичним цілям опозиції" та "мережі Сороса", а не сприятиме інтересам вчителів чи дітей.

Якщо уряд не виконає вимог після демонстрації, в січні може відбутися національний страйк, кажуть профспілки.

Нагадаємо, 2016 року десятки тисяч людей взяли участь у страйку вчителів в угорській столиці Будапешті.