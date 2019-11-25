Венгерские учителя будут протестовать ради повышения зарплат
Профсоюзы венгерских учителей 30 ноября созывают демонстрацию за повышение заработной платы.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Nepszava.
Председатель профсоюза PSZ Зюзанна Сабо отметила, что переговоры с правительством, направленные на повышение выплат и уменьшение нагрузки на преподавателей, оказались безрезультатными.
"Учителя вынуждены решать социальные проблемы несмотря на то, что им отказывают в надлежащей заработной плате", - сказала она.
Министерства по вопросам человеческих ресурсов и инноваций заявили в совместном заявлении, что демонстрация "служит политическим целям оппозиции" и "сети Сороса", а не способствует интересам учителей или детей.
Если правительство не выполнит требований после демонстрации, в январе может состояться национальная забастовка, говорят профсоюзы.
Напомним, в 2016 год десятки тысяч людей приняли участие в забастовке учителей в венгерской столице Будапеште.