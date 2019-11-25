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Венгерские учителя будут протестовать ради повышения зарплат

Понедельник, 25 ноября 2019, 17:35

Профсоюзы венгерских учителей 30 ноября созывают демонстрацию за повышение заработной платы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Nepszava.

Председатель профсоюза PSZ Зюзанна Сабо отметила, что переговоры с правительством, направленные на повышение выплат и уменьшение нагрузки на преподавателей, оказались безрезультатными.

"Учителя вынуждены решать социальные проблемы несмотря на то, что им отказывают в надлежащей заработной плате", - сказала она.

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Министерства по вопросам человеческих ресурсов и инноваций заявили в совместном заявлении, что демонстрация "служит политическим целям оппозиции" и "сети Сороса", а не способствует интересам учителей или детей.

Если правительство не выполнит требований после демонстрации, в январе может состояться национальная забастовка, говорят профсоюзы.

Напомним, в 2016 год десятки тысяч людей приняли участие в забастовке учителей в венгерской столице Будапеште.

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Венгрия
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