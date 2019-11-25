Під парламентом Грузії зібралося 15 тисяч протестувальників

Представники 20 опозиційних партій Грузії провели 25 листопада ввечері хід з площі Першої Республіки до парламенту країни на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Близько 15 тисяч осіб - це громадські активісти, студенти, прихильники опозиції з Тбілісі і різних регіонів Грузії - заповнили площу перед парламентом. Автомобільний рух по проспекту перекритий. Спікери мітингу вимагають проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Учасники акції протесту мають намір всю ніч пікетувати парламент з трьох входів. Активісти заявляють, що мають намір залишатися там всю ніч, щоб зірвати пленарне засідання парламенту вранці 26 листопада.

Нагадаємо, після попередньої спроби блокування парламенту минулого тижня поліція силою розігнала людей.

Девіз акції "Всі проти одного", зокрема, означає, що 28 партій об'єдналися, щоб протистояти партії влади "Грузинська мрія".

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести, оскільки парламент провалив голосування за обіцяну зміну виборчої системи.

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