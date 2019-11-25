Под парламентом Грузии собралось 15 тысяч протестующих

Представители 20 оппозиционных партий Грузии провели 25 ноября вечером марш с площади Первой Республики к парламенту страны на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Около 15 000 человек - это общественные активисты, студенты, сторонники оппозиции из Тбилиси и различных регионов Грузии - заполнили площадь перед парламентом. Автомобильное движение по проспекту перекрыто. Спикеры митинга требуют проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Участники акции протеста намерены всю ночь пикетировать парламент с трех входов. Активисты заявляют, что намерены оставаться там всю ночь, чтобы сорвать заседание парламента утром 26 ноября.

Напомним, после предыдущей попытки блокирования парламента на прошлой неделе полиция силой разогнала людей.

Девиз акции "Все против одного", в частности, означает, что 28 партий объединились, чтобы противостоять партии власти "Грузинская мечта".

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты, поскольку парламент провалил голосование за изменение избирательной системы.

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