В МЗС звернулись до українців, які перебувають у зоні лиха в Албанії

Після сильного землетрусу в Албанії, в результаті якого вже є 5 загиблих і сотні постраждалих, МЗС просить українців у зоні стихійного лиха повідомити про себе.

Про це повідомив у Twitter заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич, пише "Європейська правда".

"Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотня травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі", - зазначив Кирилич.

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Він зазначив, що до почесного консула слід звертатися за телефоном +355693655685.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово, Італії і Греції.

Пожежники та військовослужбовці допомагають жителям, які потрапили під завали. Є повідомлення про численні руйнування.