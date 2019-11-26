В МИД обратились к украинцам, которые находятся в зоне бедствия в Албании

После сильного землетрясения в Албании, в результате которого уже есть шесть погибших и сотни пострадавших, МИД просит украинцев в зоне стихийного бедствия сообщить о себе.

Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, пишет "Европейская правда".

"Сильное землетрясение в Албании. Есть погибшие и более сотни травмированных. Призываем украинцев, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости - обратиться к почетному консулу Украины в Албании Бледе Байрактара", - отметил Кирилич.

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Он отметил, что к почетному консулу следует обращаться по телефону +355693655685.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также оно ощущалось в Косове, Италии и Греции.

Пожарные и военнослужащие помогают жителям, оказавшимся под завалами. Имеются сообщения о многочисленных разрушениях.