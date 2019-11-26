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Тисячі фермерів протестують у Берліні проти політики уряду Меркель

Вівторок, 26 листопада 2019, 11:21

Тисячі трактористів прямують до Берліна у вівторок, протестуючи проти сільськогосподарської політики уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Tagesspiegel.

На демонстрації у столиці очікують близько 10 тисяч учасників і 5 тисяч тракторів, за допомогою яких фермери хочуть паралізувати Берлін. Вони виступають проти запланованих природоохоронних норм, які, за їхніми словами, є надмірно обмежувальними.

Демонстранти хочуть заблокувати значні райони столиці, повільно рухаючись колонами тракторів. Місце проведення демонстрації – історичні Бранденбурзькі ворота.

Міністри з питань сільського господарства і навколишнього середовища планують поговорити з демонстрантами.

Фермери кажуть, що уряд повинен співпрацювати з ними, аби знайти компромісний шлях для захисту довкілля, при цьому зберігши конкурентоспроможність фермерських господарств.

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Німеччина
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