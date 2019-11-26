Тысячи фермеров протестуют в Берлине против политики правительства Меркель

Тысячи трактористов направляются в Берлин во вторник, протестуя против сельскохозяйственной политики правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

На демонстрации в столице ожидают около 10 тысяч участников и 5 тысяч тракторов, с помощью которых фермеры хотят парализовать Берлин. Они выступают против запланированных природоохранных норм, которые считают чрезмерно ограничительными.

#Treckerdemo die ersten nähern sich dem Großen Stern, hier an der Urania pic.twitter.com/VtKPn6C9Hs — Jörn Hasselmann (@Verkehrshassel) November 26, 2019

Демонстранты хотят заблокировать значительные районы столицы, медленно двигаясь колоннами тракторов. Место проведения демонстрации - исторические Бранденбургские ворота.

Министры по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды планируют поговорить с демонстрантами.

Фермеры говорят, что правительство должно сотрудничать с ними, чтобы найти компромиссный путь для защиты окружающей среды, при этом сохранив конкурентоспособность фермерских хозяйств.