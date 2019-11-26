Сенцов у Європарламенті: не вірте Путіну, Росія обов’язково обдурить

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов 26 листопада у Європейському парламенті закликав не вірити Росії і заявив, що Москва не хоче миру на Донбасі та в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зараз триває багато розмов про примирення з Росією, якісь переговори. Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому. Росіяни обов'язково обдурять, вони не хочуть миру на Донбасі, вони не хочуть миру в Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах", - сказав він, виступаючи з промовою.

Сенцов додав, що Москва хоче впливати на європейську енергетичну політику за допомогою сили. "Ми цього не допустимо. Ми боролися і боротимемося за нашу свободу до самого кінця".

"При всіх внутрішніх проблемах ЄС розвивається, це приклад для нас усіх. Тому є країна, яка є найбільшим єврооптимістом у світі - це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху виходу, розвитку, і це для нас питання виживання країни. Тому щоразу коли хтось із вас буде думати про те, як протягнути руку дружби Путіну через наші голови, памятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні, про ті сотні наших хлопців, які досі перебувають у в'язницях, яких можуть катувати прямо зараз, про кримських татар, яких можуть арештовувати прямо в цей момент, а в їхніх домівках відбуватися обшуки, і сім'ї, їхні діти залишаться без батьків", - заявив Сенцов.

"Пам'ятайте про тих хлопців, які прямо зараз в камуфляжах, із отаким знаком (див. фото) на нашивках на руці перебувають в окопах, ризикують своїм життям за нашу і за вашу свободу. Пам'ятайте про них, будь ласка. Дякую Слава Україні!" - додав він.

Сенцов отримав премію імені Сахарова, якою його відзначили торік, коли він перебував у російській в'язниці.