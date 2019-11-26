Сенцов в Европарламенте: не верьте Путину, Россия обязательно обманет

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов 26 ноября в Европейском парламенте призвал не верить России и заявил, что Москва не хочет мира на Донбассе и в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейчас идет много разговоров о примирении с Россией, какие-то переговоры. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россияне обязательно обманут, они не хотят мира на Донбассе, они не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях", - сказал он, выступая с речью.

Сенцов добавил, что Москва хочет влиять на европейскую энергетическую политику с помощью силы. "Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться за нашу свободу до самого конца".

"При всех внутренних проблемах ЕС развивается, это пример для нас. Поэтому страна, которая является крупнейшим еврооптимистом в мире - это Украина. Потому что для нас нет другого пути выхода, развития, и это для нас вопрос выживания страны. Поэтому каждый раз когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, о тех сотнях наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, которых могут арестовывать прямо в этот момент, а в их домах происходить обыски, и семьи, их дети останутся без родителей", - заявил Сенцов.

"Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляже, с вот таким знаком (см. фото) на нашивках на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Помните о них, пожалуйста. Спасибо. Слава Украине!" - добавил он.

Сенцов получил премию имени Сахарова, которой его отметили в прошлом году, когда он находился в российской тюрьме.