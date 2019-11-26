Тисячі фермерів на тракторах протестують у низці литовських міст

Тисячі литовських фермерів беруть участь у протестах по всій країні, виступаючи проти запланованих урядом змін у податковій політиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

За словами Ігнаса Янкаускаса, глави правління Асоціації виробників зернових культур, на вулиці міст і селищ по всій Литві мають вивести близько 2-3 тисяч одиниць сільгосптехніки, а протестувальників має бути ще більше.

За словами протестувальників, влада вбиває литовські села, підвищуючи податки.

"Якщо уряд, підвищуючи податки, скорочує число селян і виганяє їх з сіл, то в Литві може взагалі не бути сіл. Ми просто намагаємося з'ясувати, чи дійсно Литва хоче вбивати села. Ми хочемо зазначити, що існує дуже негативне ставлення до фермерів, що ми дуже багаті, що не відповідає дійсності", - сказав один з учасників протесту у Вільнюсі.

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У Вільнюсі колону з близько пів сотні тракторів супроводжувала поліція, особливих перебоїв руху транспорту це не викликало. Акція була узгоджена з місцевою владою.

"Якщо не буде належної реакції, ми продовжимо протести", - попередив Янкаускас. Він не виключив, що фермери можуть вдатися до блокування доріг.

Фермери вимагають відмовитися від закладеного в проєкт держбюджету на 2020 рік плану збільшення акцизу на дизельне паливо, на якому працює сільгосптехніка. Цей акциз планується підвищити на 7,2%.