Тысячи фермеров на тракторах протестуют в ряде литовских городов

Тысячи литовских фермеров участвуют в протестах по всей стране, выступая против запланированных правительством изменений в налоговой политике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

По словам Игнаса Янкаускаса, главы правления Ассоциации производителей зерновых культур, на улицы городов и поселков по всей Литве должны вывести около 2-3 тысяч единиц сельхозтехники, а протестующих должно быть еще больше.

По словам протестующих, власть убивает литовские деревни, повышая налоги.

"Если правительство, повышая налоги, сокращает число крестьян и выгоняет их из сел, то в Литве может вообще не быть сел. Мы просто пытаемся выяснить, действительно ли Литва хочет убивать села. Мы хотим отметить, что существует очень негативное отношение к фермерам, что мы очень богаты, что не соответствует действительности", - сказал один из участников протеста в Вильнюсе.

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В Вильнюсе колонну из около полсотни тракторов сопровождала полиция, особых перебоев движения транспорта это не вызвало. Акция была согласована с местными властями.

"Если не будет надлежащей реакции, мы продолжим протесты", - предупредил Янкаускас. Он не исключил, что фермеры могут прибегнуть к блокированию дорог.

Фермеры требуют отказаться от заложенного в проект госбюджета на 2020 год плана увеличения акциза на дизельное топливо, на котором работает сельхозтехника. Этот акциз планируется повысить на 7,2%.