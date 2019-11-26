Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 20

Кількість жертв потужного землетрусу в Албанії зросла до 20.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанський телеканал Top-channel.

Повідомляється, що рятувальники знайшли під завалами будинку у селі Тумане поблизу міста Дуррес тіла матері і сина, які під час землетрусу сховалися під столом, але опинилися в пастці після обвалу будинку.

Тіла ще двох чоловіків були виявлені під руїнами готелю у місті Дуррес.

Рятувальники продовжують розбирати завали у Дуррес і Тумане, які найбільше постраждали від землетрусу, в надії знайти живих.

Албанським рятувальникам у цьому допомагають колеги з різних європейських країн, які прибули на допомогу.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.