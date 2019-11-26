Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 20

Число жертв мощного землетрясения в Албании возросло до 20.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top channel.

Сообщается, что спасатели нашли под завалами дома в селе Тумане близ города Дуррес тела матери и сына, которые во время землетрясения спрятались под столом, но оказались в ловушке после обвала дома.

Тела еще двух мужчин были обнаружены под руинами отеля в городе Дуррес.

Спасатели продолжают разбирать завалы в Дуррес и Тумане, которые больше всего пострадали от землетрясения, в надежде найти выживших.

Албанским спасателям в этом помогают коллеги из разных европейских стран, которые прибыли на помощь.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, через который травмировалось 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.