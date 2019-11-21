У МЗС РФ стривожилися через заяви генсека НАТО щодо космосу

В МЗС РФ стверджують, що заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що космос стане сферою нової оперативної діяльності Альянсу, викликає тривогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Військове планування Альянсу націлене на завдання досягнення переваги у всіх середовищах зі всіма наслідками у вигляді мілітаризації, ескалації напруженості", - сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова..

За її словами, "тепер Альянс дістався і до космосу".

"Ми, звичайно, будемо уважно стежити, як і в чому буде втілюватися запевнення генсека НАТО Столтенберга у відсутності в організації наміру розміщувати зброю в космосі", - зазначила Захарова.

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Вона закликала країни НАТО підтримати зусилля Москви, "спрямовані на недопущення гонки озброєнь у космічному просторі, що може негативним чином позначитися на міжнародній і стратегічної стабільності".

"Ми виходимо з того, що перетворення космосу в арену збройного протистояння не відповідало б інтересам жодної з країн, включаючи самі держави-члени НАТО", - додала представник МЗС РФ.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі у Брюсселі домовилися визнати космос однією зі сфер військової діяльності Альянсу.