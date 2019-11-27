Литва ожидает, что Турция не заблокирует план НАТО на случай нападения РФ

Министр иностранных дел Литвы, комментируя сообщения СМИ о том, что Турция отказывается утвердить план обороны НАТО для стран Балтии и Польши, выразил надежду, что "определенные решения" будут приняты к саммиту Альянса, который пройдет на следующей неделе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Агентство Reuters накануне сообщило, что Турция отказывается поддержать план НАТО для стран Балтии и Польши в случае нападения России, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии.

"Окончательного решения пока нет. Мы находимся в процессе согласования позиций и надеемся, что определенные решения будут согласованы до саммита в Лондоне, который состоится в начале декабря", - сказал Линас Линкявичюс во вторник вечером.

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Линкявичюс отказался подробно комментировать военное планирование и позицию Турции, но признал, что Анкара хочет, чтобы документы НАТО отражали ее взгляды на курдские организации.

"Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что многие документы еще на стадии согласования, да, есть разные интерпретации и интересы. Правда в том, что для Турции очень важно документировать отношения с некоторыми курдскими группировками, и это долгосрочный процесс, об этом говорят не только в этом случае", - сказал Линкявичюс.

"Было бы неправильно утверждать, что существуют определенные разногласия или блокировка. Процесс идет полным ходом", - добавил он.

Альянс впервые утвердил планы обороны для стран Балтии в 2010 году, а после аннексии Крыма они были обновлены, но обсуждение деталей планов до сих пор продолжается.