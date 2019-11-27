Землетрус магнітудою 6 сколихнув Грецію
Середа, 27 листопада 2019, 11:20
Вчені стверджують, що сильний землетрус з попередньою магнітудою 6 сколихнув узбережжя Криту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Еkathimerini.
Поштовхи зафіксували в середу о 9:23 ранку за близько 74 кілометрів на північний захід від міста Ханія, на глибині 71 кілометр.
Наразі не повідомлялося про пошкодження чи травмування. За повідомленнями, будівлі були евакуйовані.
Землетрус відчувався в Пелопоннесі та Аттиці.
Сейсмологи заявляють, що грецький землетрус в середу не пов'язаний зі смертельним землетрусом, який вдарив по Албанії та Боснії у вівторок.
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