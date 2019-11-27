Землетрус в Албанії: кількість загиблих досягла 25

У середу вранці в Албанії бригади рятувальників знайшли нові трупи в уламках, що залишилися внаслідок найгіршого землетрусу в країні за десятиліття. Кількість загиблих досягла щонайменше 25 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У містечку Тумане, неподалік від епіцентру землетрусу, що стався у вівторок, жінка стояла перед зруйнованою будівлею, закликаючи рятувальників знайти її племінницю.

Незабаром рятувальники винесли два тіла. Поліція заявила, що знайшла ще одну жертву пізніше, на світанку.

Багато мешканців спали на вулицях у наметах, боячись чергових поштовхів.

Рятувальники продовжують розбирати завали у Дуррес і Тумане, які найбільше постраждали від землетрусу.

Чиновники заявили, що внаслідок землетрусу постраждали 650 осіб.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.