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Землетрясение магнитудой 6 произошло в Греции

Среда, 27 ноября 2019, 11:20

Ученые утверждают, что сильное землетрясение с магнитудой 6 произошло у побережья Крита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Еkathimerini.

Толчки зафиксировали в среду в 9:23 утра в 74 км северо-западнее города Хания.

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Пока не сообщалось о повреждениях или травмах. По сообщениям, людей из зданий эвакуировали.

Землетрясение ощущалось в Пелопоннесе и Аттике.

Сейсмологи заявляют, что греческое землетрясение в среду не связано с сильным землетрясением, произошедшим в Албании и Боснии во вторник.

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Греция стихийные бедствия
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