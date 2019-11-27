Землетрясение магнитудой 6 произошло в Греции
Среда, 27 ноября 2019, 11:20
Ученые утверждают, что сильное землетрясение с магнитудой 6 произошло у побережья Крита.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Еkathimerini.
Толчки зафиксировали в среду в 9:23 утра в 74 км северо-западнее города Хания.
Пока не сообщалось о повреждениях или травмах. По сообщениям, людей из зданий эвакуировали.
Землетрясение ощущалось в Пелопоннесе и Аттике.
Сейсмологи заявляют, что греческое землетрясение в среду не связано с сильным землетрясением, произошедшим в Албании и Боснии во вторник.
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