Меркель заявила, що збереження НАТО є ключовим інтересом Німеччини

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Північноатлантичний альянс сьогодні принаймні так само важливий, як і під час холодної війни, і його необхідно зберегти.

Про це вона заявила, виступаючи перед німецькими депутатами перед самітом НАТО на наступному тижні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Європа не може захистити себе поодинці в даний момент; ми покладаємося на цей трансатлантичний альянс", – сказала Меркель.

"Збереження НАТО в наших власних інтересах сьогодні більш необхідно, ніж під час холодної війни — або, принаймні, так само необхідно, як під час холодної війни", - наголосила канцлерка.

Меркель додала, що для німців "правильно працювати на цей альянс і брати на себе більше відповідальності".

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Канцлерка визнала, що "Туреччина стала відчуженою державою-членом НАТО".

"Я кажу, що Туреччина повинна залишатися членом НАТО, і ми повинні підтримати це, тому що членство Туреччини в Альянсі має геостратегічне значення", - сказала Меркель, підкресливши, що розбіжності повинні бути вирішені.

Раніше на початку листопада в інтерв'ю The Economist Макрон констатував "смерть мозку" НАТО. Меркель назвала його слова "різкими" і заявила, що не поділяє цю точку зору.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував членів Альянсу за недостатні витрати на оборону, а в минулому називав НАТО "застарілим".

Члени НАТО в 2014 році домовилися "прагнути рухатися в бік " збільшення витрат на оборону до 2% від ВВП до 2024 року. США були особливо критичні до витрат на оборону в Німеччині, яка має найбільшу економіку в Європі.