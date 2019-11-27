Меркель заявила, що збереження НАТО є ключовим інтересом Німеччини
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Північноатлантичний альянс сьогодні принаймні так само важливий, як і під час холодної війни, і його необхідно зберегти.
Про це вона заявила, виступаючи перед німецькими депутатами перед самітом НАТО на наступному тижні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
"Європа не може захистити себе поодинці в даний момент; ми покладаємося на цей трансатлантичний альянс", – сказала Меркель.
"Збереження НАТО в наших власних інтересах сьогодні більш необхідно, ніж під час холодної війни — або, принаймні, так само необхідно, як під час холодної війни", - наголосила канцлерка.
Меркель додала, що для німців "правильно працювати на цей альянс і брати на себе більше відповідальності".
Канцлерка визнала, що "Туреччина стала відчуженою державою-членом НАТО".
"Я кажу, що Туреччина повинна залишатися членом НАТО, і ми повинні підтримати це, тому що членство Туреччини в Альянсі має геостратегічне значення", - сказала Меркель, підкресливши, що розбіжності повинні бути вирішені.
Раніше на початку листопада в інтерв'ю The Economist Макрон констатував "смерть мозку" НАТО. Меркель назвала його слова "різкими" і заявила, що не поділяє цю точку зору.
Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував членів Альянсу за недостатні витрати на оборону, а в минулому називав НАТО "застарілим".
Члени НАТО в 2014 році домовилися "прагнути рухатися в бік " збільшення витрат на оборону до 2% від ВВП до 2024 року. США були особливо критичні до витрат на оборону в Німеччині, яка має найбільшу економіку в Європі.