Меркель заявила, что сохранение НАТО является ключевым интересом Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Североатлантический альянс сегодня так же важен, как и во время холодной войны, и его необходимо сохранить.

Об этом она заявила, выступая перед немецкими депутатами перед саммитом НАТО на следующей неделе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Европа не может защитить себя в одиночку в данный момент, и мы полагаемся на этот трансатлантический альянс", - сказала Меркель.

"Сохранение НАТО в наших собственных интересах сегодня более необходимо, чем во время холодной войны - или, по крайней мере, так же необходимо, как во время холодной войны", - подчеркнула канцлер.

Меркель добавила, что для немцев "правильно работать на этот альянс и брать на себя больше ответственности".

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Канцлер признала, что "Турция стала отчужденным государством-членом НАТО".

"Я говорю, что Турция должна оставаться членом НАТО, и мы должны поддержать это, потому что членство Турции в Альянсе имеет геостратегическое значение", - сказала Меркель, подчеркнув, что разногласия должны быть улажены.

Ранее в начале ноября в интервью The Economist Макрон констатировал "смерть мозга" НАТО. Меркель назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за недостаточные расходы на оборону, а в прошлом называл НАТО "устаревшим".

НАТО в 2014 году договорились "стремиться двигаться в сторону" увеличения расходов на оборону до 2% от ВВП к 2024 году. США были особенно критичны к расходам на оборону в Германии, крупнейшей экономике в Европе.