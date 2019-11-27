На Мальті арештували екскерівника апарату прем’єра у зв’язку з вбивством журналістки

Колишній глава апарату мальтійського уряду був заарештований і допитаний в середу в рамках розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кіт Шембрі, близький друг прем'єр-міністра Джозефа Муската, пішов у відставку у вівторок після того, як він був названий бізнесменом Йоргеном Фенеком як "особа, яка становить інтерес" в розслідуванні.

Поліція офіційно не повідомила, чому Шембрі був заарештований і чи вважається він підозрюваним у справі, яка вразила Мальту і призвела до нових закликів до відставки Муската.

Фенек був затриманий тиждень тому, коли він намагався покинути Мальту на своїй яхті, на наступний день після того, як з'явилася новина про те, що підозрюваний посередник у вбивстві Каруани Галісії в 2017 році був заарештований.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.