На Мальте арестовали экс-главу аппарата премьера в связи с убийством журналистки

Бывший глава аппарата мальтийского правительства был арестован и допрошен в среду в рамках расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кит Шембри, близкий друг премьер-министра Джозефа Муската, ушел в отставку во вторник после того, как он был назван бизнесменом Йоргеном Фенеком как "лицо, представляющее интерес" в расследовании.

Полиция официально не сообщила, почему Шембри был арестован и считается ли он подозреваемым по делу, которое потрясло Мальту и привело к новым призывам к отставке Муската.

Фенек был задержан неделю назад, когда он пытался покинуть Мальту на своей яхте, на следующий день после того, как появилась новость о том, что подозреваемый посредник в убийстве Каруаны Галисии в 2017 году был арестован.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекту Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.