ОЗХЗ додала "Новічок" у перелік заборонених речовин

Держави-члени Організації з заборони хімічної зброї підтримали включення нервового агента "Новічок" до Конвенції з заборони хімічної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рішення про включення нервово-паралітичної речовини "Новічок" в Конвенцію щодо хімічної зброї було прийнято консенсусом на щорічній нараді 193 держав-членів організації.

"Новічок" приєднується до таких агентів як зарин, рицин і іприт, в так званому Списку 1 Конвенції.

Ця зміна, яка набуде чинності через 180 днів, була запропонована Сполученими Штатами, Канадою та Нідерландами.

Читайте також США офіційно оголосили другий пакет санкцій за отруєння Скрипалів

Протягом декількох місяців обговорень, що передували зустрічі на цьому тижні, Росія спочатку заперечувала проти пропонованих змін, але пізніше зняла заперечення після того, як вона також запропонувала додати хімічні речовини в заборонений список. Пропозиція Москви також була прийнята консенсусом.

Конвенція, що забороняє виробництво і застосування хімічної зброї, вступила в силу в 1997 році.

"Новічок" був розроблений Радянським Союзом під час холодної війни. Його використали при спробі вбивства в березні 2018 року Сергєя Скрипаля, російського шпигуна, що став подвійним агентом.

Британія звинуватила Росію в нападі в березні 2018 року на Скрипаля і його дочку Юлію в англійському місті Солсбері. Москва заперечує свою причетність.