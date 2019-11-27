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ОЗХО добавила "Новичок" в перечень запрещенных веществ

Среда, 27 ноября 2019, 18:20

Государства-члены Организации по запрещению химического оружия поддержали включение нервного агента "Новичок" в Конвенцию по запрещению химического оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Решение о включении нервно-паралитического вещества "Новичок" в Конвенцию по химическому оружию было принято консенсусом на ежегодном совещании 193 государств-членов организации.

"Новичок" присоединяется к таким агентам, как зарин, рицин и иприт, в так называемом Списке 1 Конвенции.

Это изменение, которое вступит в силу через 180 дней, было предложено Соединенными Штатами, Канадой и Нидерландами.

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В течение нескольких месяцев обсуждений, предшествовавших встрече на этой неделе, Россия сначала возражала против предлагаемых изменений, но позже сняла возражения после того, как она также предложила добавить химические вещества в запретный список. Предложение Москвы также было принято консенсусом.

Конвенция, запрещающая производство и применение химического оружия, вступила в силу в 1997 году.

"Новичок" был разработан Советским Союзом во время холодной войны. Его использовали при попытке убийства в марте 2018 года Сергея Скрипаля, российского шпиона, ставшего двойным агентом.

Британия обвинила Россию в нападении в марте 2018 года на Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Москва отрицает свою причастность.

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