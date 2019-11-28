Поліція Іспанії показала "вилов": субмарина із кокаїном на 100 млн євро

Іспанська поліція у четвер продемонструвала вантаж наркотиків із конфіскованого підводного човна, захопленого 25 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Правоохоронці захопили субмарину у неділю у в'їзді в провінції Понтеведра, а потім відбуксирували до невеликої гавані Алдана.

Сьогодні її підняли з моря за допомогою великих кранів, після чого поліція дістала 3000 кг наркотиків, запакованих у 152 пакети. Вартість наркотиків складає понад 100 млн євро.

"Це - історична операція, оскільки це вперше корабель таких характеристик захоплений в Європі. Після цієї міжнародної операції буде проведено розслідування", - сказав представник уряду Галісії, подякувавши владі США, Великої Британії, Бразилії та Португалії за співпрацю.

¿Aun no has visto el submarino interceptado con 3000 kg de cocaína en una operación conjunta de Policía, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil?. Es la primera vez que se interviene uno en #Europa#JuntosATuServiciohttps://t.co/MhdNkL3Hzt pic.twitter.com/tHzd7BrL8t — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 27, 2019

Субмарина довжиною 22 метри була побудована у Гайані. Вона обладнана дизельним двигуном, що здатний розвивати швидкість до 10 вузлів, і може перебувати під водою до трьох тижнів.

В Європу вона прибула з Колумбії. Два члени екіпажу, еквадорці, були заарештовані.

Субмарини регулярно використовуються наркокартелями для перевезення наркотиків з Латинської Америки в США. З 2006 року також з'являлася інформація, що подібні субмарини відправляли до Іспанії і Африки, але їх так жодного разу і не вдалося конфіскувати.