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Полиция Испании показала "улов": субмарина с кокаином на 100 млн евро

Четверг, 28 ноября 2019, 13:54

Испанская полиция в четверг продемонстрировала груз наркотиков с конфискованной подводной лодки, захваченной 25 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Правоохранители захватили субмарину в воскресенье в провинции Понтеведра, а затем отбуксировали в небольшую гавань Алдана.

 

Сегодня ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3000 кг наркотиков, упакованных в 152 пакета. Стоимость наркотиков составляет более 100 млн евро.

"Это - историческая операция, поскольку впервые корабль таких характеристик захвачен в Европе. После этой международной операции будет проведено расследование", - сказал представитель правительства Галисии, поблагодарив власти США, Великобритании, Бразилии и Португалии за сотрудничество.

Субмарина длиной 22 метра была построена в Гайане. Она оборудована дизельным двигателем, который способен развивать скорость до 10 узлов, и может находиться под водой до трех недель.

В Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось конфисковать.

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