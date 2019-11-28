Генсек НАТО підтвердив: США скоротять внески в бюджет Альянсу, Німеччина збільшить

Члени Північноатлантичного альянсу узгодили нову формулу розподілу внесків у загальний бюджет організації.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Це правда, що ми погодили нову формулу для розподілу цих витрат. США платитимуть менше, Німеччина платитиме більше. У такий спосіб тепер Німеччина та США вкладатимуть приблизно однакові частини, майже по 16% від бюджету НАТО", - сказав він.

За його словами, решту бюджету організації розподілять між іншими членами Альянсу.

Раніше у четвер канал CNN повідомив, що адміністрація Білого дому переходить до істотного скорочення свого внеску в колективний бюджет НАТО.

Раніше США забезпечували близько 22% прямого фінансування НАТО, що покривало витрати на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції в сфері безпеки, а також на окремі військові операції.

Це значною мірою символічний крок, оскільки прямий бюджет НАТО відносно невеликий - близько $2,5 млрд., і він відокремлений від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, повинні складати 2% від ВВП.