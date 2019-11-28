Генсек НАТО подтвердил: США сократят взносы в бюджет Альянса, Германия увеличит

Члены Североатлантического альянса согласовали новую формулу распределения взносов в общий бюджет организации.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Это правда, что мы согласовали новую формулу для распределения этих расходов. США будут платить меньше, Германия будет платить больше. Таким образом, теперь Германия и США будут вкладывать примерно равные части, почти по 16% от бюджета НАТО", - сказал он.

По его словам, остальной бюджет организации распределят между другими членами Альянса.

Ранее в четверг канал CNN сообщил, что администрация Белого дома переходит к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО.

Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывало расходы на содержание штаб-квартиры, на совместные инвестиции в сфере безопасности, а также на отдельные военные операции.

Это во многом символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно небольшой - около $2,5 млрд, и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% от ВВП.