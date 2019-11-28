Європарламент вимагає від РФ припинити незаконне переслідування литовських суддів

В Європарламенті заявили, що Росія повинна припинити незаконне переслідування литовських суддів, а європейські країни мають відмовляти Москві у будь-якій правовій допомозі в цьому питанні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Депутати Європарламенту закликають Росію припинити політично вмотивоване переслідування литовських суддів і прокурорів, які визнали 67 російських, білоруських та українських громадян винними у військових злочинах проти Литви під час подій 13 січня 1991 року у Вільнюсі.

Європарламент засуджує дії Росії як "неприйнятний зовнішній вплив", "політично вмотивоване" порушення основоположних правових цінностей, зокрема незалежності судової влади.

Депутати Європарламенту просять всі держави-члени не передавати Росії персональні дані, які можуть бути використані у кримінальному процесі проти литовських суддів, а також відмовити Росії у відповідній правовій допомозі. "Країни ЄС і Інтерпол також повинні ігнорувати всі міжнародні ордери на арешт обвинувачених литовських чиновників", - заявили євродепутати.

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Вони також закликали держави-члени ЄС бути більш послідовними у своїй політиці щодо Росії.

13 січня 1991 року, після проголошення Литвою незалежності від Радянського Союзу, чотирнадцять мирних громадян були вбиті і майже 800 поранені під час розгону радянськими військами в районі Вільнюської телевежі.

У березні 2019 року литовський суд виніс рішення щодо цього акту агресії проти Литви, визнавши 67 осіб, включаючи тодішнього міністра оборони і начальника КДБ Радянського Союзу, винними у військових злочинах.

Росія не відповіла на запит литовської судової системи про співпрацю. Тому більшість обвинувачених постали перед судом заочно. Росія відповіла порушенням кримінальної справи проти литовських суддів, прокурорів і слідчих, причетних до розслідування трагічних подій 13 січня 1991 року у Вільнюсі.