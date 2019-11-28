Европарламент требует от РФ прекратить незаконное преследование литовских судей

В Европарламенте заявили, что Россия должна прекратить незаконное преследование литовских судей, а европейские страны должны отказывать Москве в любой правовой помощи в этом вопросе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Депутаты Европарламента призывают Россию прекратить политически мотивированное преследование литовских судей и прокуроров, которые признали 67 российских, белорусских и украинских граждан виновными в военных преступлениях против Литвы во время событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Европарламент осуждает действия России как "неприемлемое внешнее воздействие", "политически мотивированное" нарушение основополагающих правовых ценностей, в частности независимости судебной власти.

Депутаты Европарламента просят все государства-члены не передавать России персональные данные, которые могут быть использованы в уголовном процессе против литовских судей, а также отказать России в соответствующей правовой помощи. "Страны ЕС и Интерпол также должны игнорировать все международные ордера на арест обвиняемых литовских чиновников", - заявили евродепутаты.

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Они также призвали государства-члены ЕС быть более последовательными в своей политике в отношении России.

13 января 1991 года, после провозглашения Литвой независимости от Советского Союза, четырнадцать мирных граждан были убиты и почти 800 ранены во время разгона советскими войсками в районе Вильнюсской телебашни.

В марте 2019 года литовский суд вынес решение по этому акту агрессии против Литвы, признав 67 человек, включая тогдашнего министра обороны и начальника КГБ Советского Союза, виновными в военных преступлениях.

Россия не ответила на запрос литовской судебной системы о сотрудничестве. Поэтому большинство обвиняемых предстали перед судом заочно. Россия ответила возбуждением уголовного дела против литовских судей, прокуроров и следователей, причастных к расследованию трагических событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.