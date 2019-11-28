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Британський аналітичний центр вибачився за помилку із Севастополем

Четвер, 28 листопада 2019, 16:30

Британський аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) вибачився за те, що у своєму журналі Survival помилково описав Севастополь як частину Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У інституті пояснили, що випуск журналу за грудень/січень скопіював "помилковий" опис світлини, який їй дало фотоагентство. 

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"Ми вибачаємося за редакційну помилку, яка в жодному разі не відображає позицію IISS або Survival щодо незаконної анексії Криму Росією. Онлайн-текст буде відкорегований, і корекції з'являться в наступному друкованому випуску Survival", - сказано в заяві IISS.

 

Виправити помилку IISS раніше закликало посольство України у Великій Британії. "Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу Survival, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь позначено як частину РФ. Нагадуємо, що РФ окупувала Крим у 2014 році. Ми очікуємо від IISS видалення неправильного зображення та відображення правильної інформації", - заявили в посольстві.

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