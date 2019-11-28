Британский аналитический центр извинился за ошибку с Севастополем

Британский аналитический центр Международный институт стратегических исследований (IISS) извинился за то, что в своем журнале Survival ошибочно описал Севастополь как часть России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В институте объяснили, что в выпуске журнала за декабрь-январь скопировано "неправдивое" описание фотографии, которое ей дало фотоагентство.

"Мы просим прощения за редакционную ошибку, которая в любом случае не отражает позицию IISS или Survival о незаконной аннексии Крыма Россией. Онлайн-текст будет откорректирован, и коррекции появятся в следующем печатном выпуске Survival", - говорится в заявлении IISS в Twitter.

Исправить ошибку IISS ранее призвало посольство Украины в Великобритании. "Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала Survival, который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначен как часть РФ. Напоминаем, что РФ оккупировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", - заявили в посольстве в Тwitter.