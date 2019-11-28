Глава МИД Турции обвинил Макрона в спонсировании терроризма

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг критику президента Франции Эммануэля Макрона по поводу трансграничной операции Турции в Сирии против курдских отрядов YPG, заявив, что французский лидер "спонсирует терроризм".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

"Он уже является спонсором террористической организации и постоянно принимает их (YPG. - Ред.) в Елисейском дворце. Если он говорит, что его союзник - террористическая организация... мне больше нечего добавить", - сказал Чавушоглу.

Министр добавил: "Макрон не может быть лидером Европы, обращаясь таким образом. Сейчас в Европе образовалась пустота, и он пытается быть ее лидером".

Ранее Макрон заявил, что Турция не может ожидать солидарности от союзников по НАТО из-за ее операции в Сирии.