НАТО не бачить негайної загрози від РФ, але готується до можливих викликів - генсек

НАТО не бачить у Росії негайну загрозу, але її агресивні дії щодо сусідів і постійний розвиток військових можливостей змушують Альянс готуватися до потенційних криз у майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

"Ми не бачимо жодної негайної небезпеки від Росії, але ми бачимо стратегічні виклики, і ми бачимо, що Росія вкладає все більше коштів у військові потужності, і ми бачимо порушення дуже важливого Договору про РСМД, вона розміщує ракети у Європи, які можуть досягти наших міст за лічені хвилини", - сказав Столтенберг.

"І ми бачимо агресивні дії щодо її сусідів, України, Грузії. Так, ми не бачимо негайної загрози, але реальність є такою, що ми повинні реагувати на потенційні виклики в майбутньому", - додав генсек.

Наступного тижня в Лондоні відбудеться зустріч лідерів країн НАТО, на якій, серед іншого, будуть обговорювати і російське питання.

На початку листопада президент Франції заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

У відповідь Столтенберг заявив, що Євросоюз не здатний самостійно захистити себе від потенційної агресії.