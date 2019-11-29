НАТО не видит немедленной угрозы от РФ, но готовится к возможным вызовам – генсек

НАТО не видит в России немедленной угрозы, но ее агрессивные действия в отношении соседей и постоянное развитие военных возможностей заставляют Альянс готовиться к потенциальным кризисам в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы не видим никакой немедленной опасности от России, но мы видим стратегические вызовы, и мы видим, что Россия вкладывает все больше в военные возможности и мы видим нарушение важнейшего Договора о РСМД, она размещает ракеты в Европе, которые могут достичь наших городов за считанные минуты", - сказал Столтенберг.

"И мы видим агрессивные действия в отношении ее соседей, Украины, Грузии. Да, мы не видим немедленной угрозы, но реальность такова, что мы должны реагировать на потенциальные вызовы в будущем", - добавил генсек.

На следующей неделе в Лондоне состоится встреча лидеров стран НАТО, на которой, среди прочего, будут обсуждать и российский вопрос.

В начале ноября президент Франции заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

В ответ Столтенберг заявил, что Евросоюз не способен самостоятельно защитить себя от потенциальной агрессии.