Столтенберг - Макрону: ЄС не може захистити Європу без НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Євросоюз не здатний самостійно захистити себе від потенційної агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Парижі на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Європейський Союз не може захищати Європу. Єдність Європи не може замінити трансатлантичну єдність. Міцний НАТО і міцний Європейський союз - це дві сторони однієї монети. Обидва необхідні для постійної свободи та процвітання Європи", - сказав Столтенберг.

Читайте також Макрон каже, що не погоджувався на ідею Путіна щодо ракет

Він зазначив, що розбіжності серед членів НАТО з різних питань, включаючи ситуацію на північному сході Сирії, не є секретом.

"Але ми погоджуємося з основами: стояти разом, захищаючи один одного. Стаття 5, наша умова про колективну оборону, є зобов'язанням усіх країн-членів. Тож, пане президенте, основи НАТО міцні. Ми будемо продовжувати адаптуватися, продовжувати модернізувати. І разом ми вирішимо, як ми можемо надалі посилити політичну роль НАТО", - додав генсек.

За його словами, НАТО є єдиною організацією, де Північна Америка та Європа можуть спільно вирішувати проблеми, зокрема: боротьба з тероризмом, протидія все більш рішучій Росії, посилення впливу Китаю.

Як відомо, на початку листопада Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".